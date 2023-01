A Milano | l’arte è di “casa”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Luogo fisico e simbolico a un tempo, laè un concetto che abita il nostro immaginario collettivo, rivestendo un ruolo di assoluta centralità nella formazione della nostra identità e del nostro senso di appartenenza. A questo tema, tanto variegato e ricco di prospettive, è dedicata la mostra collettiva “è…”, a cura di Francesca Bianucci e Chiara Cinelli, che sarà presentata aa partire dal prossimo dal 12 gennaio, presso Spazio HUS nel cuore di Brera. Grazie al contributo di un gruppo di artisti internazionali, eterogenei per stile, formazione e cultura artistica, la mostra intende dar voce alle molte sfaccettature di questo ampio orizzonte tematico, attraverso stili e tecniche artistiche differenti. “” non è solo lo spazio reale entro il quale si svolgono le nostre vite, si intrecciano storie, ...

