A Bridgestone EMIA ancora lo EcoVadis Platinum

ferpress.it

Prosegue il percorso virtuoso intrapreso da. Per il secondo anno consecutivo, l'azienda ha ottenuto il sigillo Platinum nella valutazione annuale di sostenibilità di EcoVadis . Il premio viene assegnato come riconoscimento dei ...Sempre alla ricerca di soluzioni sostenibili Steven De Bock , Vice President Consumer Replacement and OE, ha dichiarato: " Le flotte oggi devono affrontare diverse sfide importanti. ... Bridgestone Mobility Solutions e Bia insieme per ottimizzare l ... Takagi (Bridgestone EMIA): "Questo risultato ribadisce l'impatto positivo delle nostre iniziative sulle comunità e sull’ambiente" ...Anno nuovo, uffici nuovi. Bridgestone ha trasferito la sua sede centrale che segue Europa, Medio Oriente, India e Africa in ...