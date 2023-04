41 Tornado e oltre 200 Trombe Marine ecco quanto registrato nel 2022 (Di martedì 10 gennaio 2023) Come di consueto dal 2014, anno in cui abbiamo fondato l’Archivio Tornado in Italia (Tornadoinitalia.it), abbiamo annualmente raccolto, studiato e catalogato ogni singolo evento di tipo vorticoso che ha interessato il territorio italiano. L’anno appena terminato il 2022 ha visto la nostra penisola interessata da ben 41 Tornado e oltre 200 Trombe Marine (Waterspout), alcune Leggi su retemeteoamatori (Di martedì 10 gennaio 2023) Come di consueto dal 2014, anno in cui abbiamo fondato l’Archivioin Italia (initalia.it), abbiamo annualmente raccolto, studiato e catalogato ogni singolo evento di tipo vorticoso che ha interessato il territorio italiano. L’anno appena terminato ilha visto la nostra penisola interessata da ben 41200(Waterspout), alcune

Tornado in Usa, sono undici le vittime accertate

In sette stati del Midwest e nel Sud Usa tra ieri sera e stamane si sono verificati oltre 50 tornado che hanno causato ben 11 vittime. Il bilancio più pesante, riporta la Cnn, è quello dell'Arkansas, dove le tempeste hanno ucciso cinque persone: quattro nella piccola città di Wynne e una in un'altra località.

Emergenza tornado negli Stati Uniti: se ne sono registrati almeno 43 in 6 diversi stati: Arkansas, Mississippi. Si registra un morto e 28 feriti tra le oltre 250 persone che erano in sala.