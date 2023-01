10 gennaio 1993 | la prima di Vialli da ex

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ladida ex La tristezza per la scomparsa di Gianlucaè ancora viva soprattutto nei tifosi di Sampdoria e Juventus. L’attualità la conosciamo tutti e, tra pochi giorni, ci saranno i funerali, in forma privata a Londra. A Cremona, invece, lunedì c’è stata una cerimonia per ricordare l’ex blucerchiato. Parlare di ricordi sportivi legati all’ex attaccante delle due compagini diventa difficile. Forse, però, è quello che lui avrebbe voluto. Ricordare soprattutto i momenti belli e non quelli brutti e comunque cercare di vivere il tutto con allegria. A tal proposito il 10delfu una giornata molto importante per il numero 9 che ha militato nelle due compagini. A Marassi, i blucerchiati affrontarono la Vecchia Signora e fu lada bianconero, contro la sua ...