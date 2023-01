ForzaRoma.info

...in Comune per affrontare il piano die resilienza VITERBO - Piano nazionale die ... La sindaca Chiara Frontini , con gli assessori Emanuele Aronne alla QualitàSpazi Urbani e ...La ricostruzione pubblica " La programmazioneinterventi sulle opere pubbliche distrutte o ..." Per quanto riguarda la rigenerazione urbana dei fondi vengono dal piano nazionale die ... Trigoria, domani alle 15.30 la ripresa degli allenamenti in vista del Genoa Il Sassuolo è tornato in campo in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica alle 12:30 al Mapei Stadium. I neroverdi si sono ritrovati nel ...Cinema in ripresa, crescono incassi e spettatori. Ma c’è ancora molta strada da fare per tornare ai livelli pre-pandemia, all’anno d’oro 2019 che con i suoi 100 milioni ...