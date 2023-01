Zuppa di Porro 9 gennaio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 9 gennaio 2023)di. Golpe in Brasile? non ancora e forse mai, ma i giornali aprono su questo. Rampini come sempre tra i più interessanti. Cerasa sul perchè la destra italiana è diversa. Il governo sui rincari tira fuori la balla della speculazione. Scatta l’inchiesta, pensa un po’ tu. I violenti del pallone per il Giornale e Valditara propone il tutor. La Cina si scorda il Covid e il mondo non si scorda dell’Iran e delle sue follie. Immigrazione alle stelle e se ne parla poco: per il Sole boom di minorenni. Primarie del Pd, non poteva mancare Cacciari, che sa sempre tutto lui. Landini, il cacciari dei sindacalisti, spiega la soltia favola alla Stampa, suo house organ. Armi a Kiev in stand by, per Rep. Nuove tecnologie: la forza di Youtube su Rep e Semprini sulla Stampa sul flop delle grandi della sicilon valley. le multe dei romani non si ...