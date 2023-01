(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ivanha parlato della vittoria del Napoli contro la Sampdoria, analizzando anche la prestazione di. Il giornalista analizzando Sampdoria-Napoli ad Ottochannel detto: “I tre punti conquistati a Marassi contro la Sampdoria sono stati molto importanti, anche se c’è comunque qualche zona d’ombra. Dopo la sconfitta con l’Inter era fondamentale vincere ed il Napoli l’ha fatto. Ma nella prestazione dei singoli c’è ancora qualcosa da recuperare. Ho visto una crescita di Lobotka e Anguissa, Mentrenon è ancora al massimo“.sulla prestazione diin Sampdoria-Napoli, aggiunge: “Ho visto un giocatore ancora, non al massimo della forma. Non tenta le sue solite giocate, è apparso molto ...

napolipiu.com

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione "La Domenica Azzurra", in programma ogni domenica alle 21: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.Ivanha parlato ai microfoni di Pressing su Italia 1:suTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Zazzaroni: “Kvaratskhelia scarico e poco lucido. Ho una speranza…” Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: ...ForzAzzurri.net - Zazzaroni critica il rendimento recente di Khvicha Kvaratskhelia Nelle due prime uscite di campionato del 2023 Khvicha Kvaratskhelia non è apparso in ...