DailyNews 24

Tutto questo in numeri si traduce così:, martoriatosorte con due pesantissimi infortuni, atteso da tutti proprio per questo, nelle 58 partite giocate tra Europa, campionato e Coppa ...... privata di giocatori in grado di mantenere la palla distantepropria area di rigore e , cosa ... Pellegrini,e anche Cristante, tutti italiani che per la nostra lista Champions sarebbero ... Zaniolo, dalla Spagna: Atletico Madrid su di lui Peccato che non si sia goduto la festa in campo. Troppo grande la delusione per aver fatto cilecca. Quando però è uscito Zaniolo, con il Milan in vantaggio di un gol, si è pensato ad altro. È diventat ...Prestazione sottotono ieri a Milano La Roma ha vinto l’ultima Coppa Italia nel 2008. Sono passati quindici anni e quel trofeo lo alzò al cielo Francesco Totti. La squadra giallorossa insegue il decimo ...