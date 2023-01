You 4 | ecco il trailer per la prima parte della nuova stagione della serie Netflix

(Di lunedì 9 gennaio 2023)ha da poco pubblicato ildi episodi di You 4, che verrà rilasciata sulla piattaforma il 9 febbraio 2023, mentre i restanti episodi saranno pubblicati il 9 marzo. Nelvediamo Joe (Penn Badgley) tentare ancora una volta di rifarsi una vita e una reputazione: questa volta il nostro protagonista decide di lasciare gli Stati Uniti e di concedersi una vacanza in Europa, precisamente in Inghilterra, dove, fingendosi professore universitario, inizierà a frequentare i circoli ristretti dell’alta società londinese: ma non tutto andrà come previsto; un serial killer semina il panico tra i nuovi amici di Joe (che questa volta si fa chiamare Jonathan), ma non solo; qualcuno, nascosto nell’ombra, sembra conoscere perfettamente la vera ...

Trend-online.com

Il taglio per il capello medio Se invece preferite sfoggiare una lunghezza intermediacosa ...may be able to find the same content in another format, ormay be able to find more ...Joe Goldberg è tornato:il trailer della parte uno della quarta stagione di, la serie Netflix con protagonista Penn ... È ufficiale, ecco il trailer della quarta stagione di You e la data di ... Netflix ha diffuso il trailer della prima parte di You 4, annunciando la data di uscita della serie tv con Penn Badgely.Netflix ha rilasciato online il trailer della Parte 1 della quarta stagione di You, con gli episodi che saranno disponibili il prossimo 9 febbraio.