Yori Sushi Orientale Taste AYCE | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non distante dal salone Nautico Internazionale, in Piazza Raffaele Rosetti, puoi trovare. Provato in occasione di Capodanno, si è rivelato un’interessante proposta soprattutto nel menù della serale. Nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: dove si trova, il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale.è un locale curato per bene e dagli arredi piacevoli alla vista con grandi finestroni che illuminano per bene l’intera sala. Uno mix di stile moderno e chic dai colori rosa e blu pavone, accompagnato da tante piante che danno un tocco di eleganza agli ...