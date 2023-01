Yellowstone | il creatore della serie tv Paramount+ sa già come vorrebbe concluderla

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Taylor Sheridan,di, sa già dove vuole portare latv di, in base ad alcune recenti dichiarazioni. A quanto pare il co-di, Taylor Sheridan, conosce già il modo in cuiconcludere latv, il cui successo suha sorpreso tutti, riconfermandosi nel corso delle varie stagioni. Anche se al momento la sua quinta stagione è in pausa, resta comunque interessante speculare sul "dove" andrà a svilupparsi una storia del genere. È stato Wes Bentley a rivelare questo dettaglio legato a Taylor Sheridan. Lui, Gil Birmingham, Kelsey Asbille, e Dawn Olivieri si sono recentemente incontrati al quartier generaleScreen Actors Guild ed hanno parlato di ...

