Yangwang - Debutta il brand premium della BYD

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La BYD ha presentato il nuovointroducendo due modelli: la Suv U8 e la sportiva U9. La Casa cinese, leader mondiale nella produzione di modelli elettrici, ha come obiettivo dichiarato quello di sfidare i giganti europei del settore con prodotti di alto livello realizzati con tecnologia proprietaria. Per il momento non è nota la strategia commerciale, quindi non è dato sapere quando e se le vettureusciranno dai confini nazionali: quel che è certo è che in Cina i prezzi partiranno da circa 1 milione di yuan, pari a circa 140 mila euro al cambio attuale. La fuoristrada U8. La U8 nasce come Suv a sette posti da 5,3 metri e intende sfidare autentiche ammiraglie come la Land Rover Defender e la Mercedes-Benz Classe G, forte di un powertrain a batteria da oltre 1.000 CV e con impianto elettrico ...