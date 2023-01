Xiaomi 13S Ultra con sensore Leica da 1? potrebbe arrivare al MWC 2023

XiaomiToday.it

potrebbe portare all'imminente MWC di Barcellona un inedito smartphone top gamma: ne è convinto 91mobiles , che ritiene possa trattarsi delUltra (ma potrebbe essere anche il 13 Ultra non ...... come ha fatto con la serie12, mentre lo13 Ultra seguirà in un secondo momento. Presumibilmente, questa volta si tratterà di un 13 Ultra e non di unUltra. Il CEO Lei Jun ha già ... Nuovo flagship Xiaomi sarà presentato al MWC 2023: si tratta del ... Il mese scorso Xiaomi ha lanciato anche i nuovissimi Xiaomi 13 e 13 Pro, ma non ci sono novità sul tanto atteso Xiaomi 13S Ultra.Xiaomi potrebbe portare all'imminente MWC di Barcellona un inedito smartphone top gamma: ne è convinto 91mobiles, che ritiene possa trattarsi del 13S Ultra (ma potrebbe essere anche il 13 Ultra non an ...