WWE | Ecco perchè è stata scelta la O2 Arena di Londra per Money In The Bank

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nei giorni scorsi la WWE ha annunciato che terrà un altro PLE fuori dal suolo americano, dopo Clash At The Castle che si è svolto a Cardiff in Galles, questa volta toccherà alla O2diperIn The. Un annuncio che ha fatto sicuramente felice il pubblico europeo, ma che ha portato in molti a chiedersi come mai la WWE non abbia scelto anche stavolta uno stadio, “limitandosi” ad un’da circa 20.000 spettatori. Il MSG d’Europa Stando a quanto riporta Fightful Select, laè ricaduta sulla O2la federazione la considera il “Madison Square Garden d’Inghilterra” ed è un palazzetto in cui volevano recarsi per uno show importante. Inoltre all’interno del backstage si ritiene che l’organizzazione di un ...