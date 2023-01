WWE | Bo Dallas è presente nel backstage di Raw | è lui Uncle Howdy?

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Fin dal ritorno avvenuto in quel di Extreme Rules, Bray Wyatt è stato legato ad un’altra figura che pian piano ha sempre più sollevato in noi molta curiosità. Stiamo parlando diche da misterioso “alter-ego” di Bray Wyatt si è rivelato in realtà essere una vera e propria identità a sé, arrivando addirittura ad attaccare lo stesso Bray Wyatt. Tutto in famiglia? La domanda che ci si pone a riguardo è ovviamente chiedersi chi ci sia dietro la maschera die sebbene la WWE abbia fatto di tutto per tenere nascosta il più possibile la sua vera identità, sembra che ormai i dubbi si stanno per sciogliere completamente. Per la puntata di Raw è pubblicizzata la presenza di Alexa Bliss, che ha ormai ceduto a tutti gli effetti al richiamo di Bray Wyatt e si schiererà quindi nuovamente a fianco a ...

Asiatica Film Mediale

Co - Founded by Falon Fatemi & Mark Cuban, Fireside Taps& NBC Sports Veteran Kevin Endsley to Lead Sports Expansion SAN FRANCISCO"(BUSINESS WIRE)" ... Falon Fatemi andMavericks owner Mark ...Il 2 volteHall of Famer e 16 volte campione del mondo ha disputato ieri sera il suo ultimo match in ... Mick Foley, The Undertaker, Bret Hart e DiamondPage . Atleti che hanno fatto la ... WWE SmackDown: Notizie dal backstage sull'identità di Uncle Howdy Fin dal ritorno avvenuto in quel di Extreme Rules, Bray Wyatt è stato legato ad un'altra figura che pian piano ha sempre più sollevato in noi molta curiosità. Stiamo parlando di Uncle Howdy che da mis ...If Alexa Bliss is confronted by Uncle Howdy this week, that’s really going to kick the speculation around Bo into high gear.