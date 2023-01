WTA Hobart 2023 | Lauren Davis sorprende Sloane Stephens all’esordio Ok Bouzkova

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In attesa del confronto che oppone Jasmine Paolini alla rumena Patricia Maria Tig, si è conclusa la parte antecedente della giornata iniziale al WTA 250 di, tradizionale appuntamento che precede gli Australian Open. Sei gli incontri disputati e già una rilevante sorpresa nella parte alta del tabellone. A darle vita è, nel confronto tra americane,, che dalle qualificazioni s’inerpica per battere la ben più quotata. Il 6-2 6-2 lascia più di un dubbio circa la condizione di quest’ultima in vista dello Slam di Melbourne. Diversa, invece, la situazione di Marie: pur se impegnata dalla rumena Jaqueline Cristian, la ceca riesce a imporsi in poco più di due ore. Potrebbe essere l’avversaria di Lucia Bronzetti, che sarà in campo domani con la russa ...

