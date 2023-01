WTA Hobart 2023 | Jasmine Paolini domina all’esordio contro la rumena Tig

Ubitennis

...rilievo per le prime 10 tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla. ... n.67 (entrambe, insieme a Bronzetti, sono in gara questa settimana nel '250' di), e Camila ...Lauren Davis elimina Sloane Stephens Prima giornata di incontri al250 disull'isola della Tasmania. La pioggia ha rischiato di rovinare i piani degli organizzatori e ha imposto l'... WTA Hobart: Paolini vince ma non convince. Cade Stephens Jessica Pegula led Team USA to a win at the inaugural United Cup, while Aryna Sabalenka and Coco Gauff ended title droughts in the opening week of the season.The main draw of the Hobart International kicked off on Monday in the Australian state of Tasmania, seeing China's Wang Xinyu post a straight-sets win over Australia's wildcard Olivia Gadecki. The ...