Wta Hobart 2023 | interrotta per pioggia Wang-Gadecki | slitta l’esordio di Paolini

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È stato interrotto perl’incontro tra Xinyue Olivia, valido per il primo turno del Wta 250 di. A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Tasmania, le due giocatrici sono state costrette a fermarsi sul punteggio di 6-4 2-3 in favore della cinese. Ciò vuol dire che, in attesa che il gioco riprenda, slitterànel torneo di Jasmine. La tennista azzurra scenderà infatti in campo contro la rumena Patricia Maria Tig al termine del match tra. Seguiranno aggiornamenti. SportFace.

Ubitennis

Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 10 gennaio per il250 di2023. Ultimi match di primo turno e due italiane impegnate in Tasmania: si tratta di Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, opposte rispettivamente alla francese Cornet e alla ...... insieme a Bronzetti, sono in gara questa settimana nel "250" di), e Camila Giorgi, numero 69, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop nelle qualificazioni del500 di ... WTA Hobart: ci sono Bronzetti, Cocciaretto e Paolini. Bouzkova e Mertens prime due teste di serie Quando e come seguire il match tra Bronzetti e Blinkova, incontro valido per il primo turno del torneo WTA 250 di Hobart 2023.Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 10 gennaio per il Wta 250 di Hobart 2023 con Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti in campo.