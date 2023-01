Wta Hobart 2023 | buona la prima per Paolini | travolta in un’ora di gioco Tig

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non poteva sperare in un esordio migliore Jasmine, che nel match valido per il primo turno del Wta 250 diha liquidato in due comodi set Patricia Maria Tig. Tutto facile per l’azzurra, che ha impiegato 1h05? diper sconfiggere la giocatrice rumena con il punteggio di 6-3 6-1. COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE WTACRONACA – Come da pronostico, il match si è rivelato a senso unico. Non poteva essere altrimenti visto che, al rientro da un lungo infortunio, Tig aveva giocato solo su terra rossa nel finale del 2022 e non disputava un match ufficiale sul cemento da quasi due anni. A tradirla è stato soprattutto il servizio, come dimostrato dal fatto che ha tenuto un solo turno di battuta su otto disputati. Di contro,non è stata ...

OA Sport

È stato interrotto per pioggia l'incontro tra Xinyu Wang e Olivia Gadecki , valido per il primo turno del250 di2023 . A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Tasmania, le due giocatrici sono state costrette a fermarsi sul punteggio di 6 - 4 2 - 3 in favore della cinese. Ciò vuol dire ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 10 gennaio per il250 di2023. Ultimi match di primo turno e due italiane impegnate in Tasmania: si tratta di Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, opposte rispettivamente alla francese Cornet e alla ... WTA Hobart 2023: Lauren Davis sorprende Sloane Stephens all'esordio. Ok Bouzkova Non poteva sperare in un esordio migliore Jasmine Paolini, che nel match valido per il primo turno del Wta 250 di Hobart 2023 ha liquidato in due comodi set Patricia Maria Tig.Due variazioni di rilievo per le prime 10 tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla Wta. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che guadagna cinque posizioni rispett ...