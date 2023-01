William e Harry | da fratelli-amici a parenti serpenti | la foto-storia

Il Fatto Quotidiano

... il principe non risparmia quasi nessuno, in particolare suo fratello, erede al trono, già attaccato nella docuserie '& Meghan ', andata in onda su Netflix a dicembre. Il 38enne ...ce l'aveva con Meghan, io l'ho difesa" "aveva dei problemi con mia moglie che non erano basati sulla realtà". Lo ha detto il principein un'intervista al programma '60 minutes' ... Il principe Harry rivela: “Sono andato al matrimonio di William e Kate con il pene completamente… L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato all'AdventHealth Celebration, un ospedale fuori Orlando, in Florida, per forti dolori addominali. Lo scrive ...Il principe Harry, in vista dell'uscita del suo libro autobiografico, intitolato "Spare", ha rilasciato alla tv britannica Itv un'intervista choc. Le parole del Duca di Sussex ...