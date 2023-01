Vuoi un lavoro? | risposta agghiacciante del parcheggiatore abusivo | grillini distrutti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Due finti imprenditori offrono un'occupazione regolare a un lavoratore a nero, un, e lui risponde: "Non mi conviene". Il video che riprende la scena è stato pubblicato su TikTok e ricondiviso dal deputato per Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nelle scorse ore ha fatto parecchio discutere, aprendo un dibattito a dir poco animato. Secondo quanto riportato da Leggo, sarebbe difficile verificare la veridicità del video. Resta il fatto, però, che il filmato descrive una situazione verosimile. "Tanti cittadini ci hanno inviato un video virale che immortala due persone offrire unonesto a un- scrive Borrelli sulla sua pagina Facebook -. Una paga da 1.500 euro rifiutata per continuare a vivere nell'illegalità e intascare, ...

Esquire Italia

... e proprio per questo ci sono cose che non devi assolutamente fare se nonfar crollare il suo ... Altri potrebbero richiedere un cricchetto e una presa, ma ilpuò essere semplice. Se non vi ...Seessere sempre aggiornato sulle ultime notizie dei mercati, visita questo link " XTB - Analisi di Mercato ". Aiutaci a fare di più! Vogliamo che i lettori siano al centro del nostro. ... LinkedIn: come funziona il social network del lavoro L’autore veneziano di «Ero un bullo», diventato famoso per aver smascherato le ruberie di Norberto Achille, presidente di Ferrovie Nord, racconta la scelta fatta un anno fa: «Era un sogno da bambino.