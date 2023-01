Voto e veleni alla Comunità del Parco del Taburno | Matera all’attacco dei “mastelliani”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutie polemiche in senodelRegionale delCamposauro. Si è conclusa con l’elezione di Giacomo Buonanno (sindaco di Moiano) e Robertino Vetrone (consigliere comunale a Cautano) l’assemblea deltenutasi questo pomeriggio e chiamata a individuare i due rappresentanti per la formazione della Giunta dell’EnteMa è un esito che fa già discutere considerato che il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, primo cittadino di Bucciano (tra i 14 comuni che rientrano nel) fa sapere che non è disposto a lasciar passare sotto silenzio “la tracotanza politica dei“. A scatenare la reazione dell’esponente meloniano il blitz sulle procedure ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nelle prossime ore Enzo Salera annuncerà la libertà dial suo schieramento. Perché rischiava di esplodere in una conta pericolosa, dovuta al fatto che almeno quattro dei suoi assessori erano ...Che significa Prima del cosa vediamo il come: ildella Rete stabilirà quanto dovrà andare al ...lettere riservate sparite dalla scrivania proprio di padre Georg e finite per alimentare i... “Ballando“ fra polemiche e veleni Le stelle si scontrano anche sul voto A Ballando con le stelle ballano ancora le polemiche. La 17ª edizione del dance show di Milly Carlucci si è conclusa sabato scorso con la vittoria della giornalista Rai Luisella Costamagna in coppia c ...Leggi tutte le ultime news sulla F1: notizie su Gran Premi, Piloti, Scuderie e informazioni aggiornate su Classifiche, Calendario delle Gare di Formula 1 - Pagina 108.