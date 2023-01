Adnkronos

...forte perturbazione collegata ad unciclonico che viaggerà in direzione delle regioni del Nord. La parte più attiva del peggioramento entrerà nel vivo già dalla mattinata di domenica a...Meteo weekend: perturbazione in arrivo dall'Atlantico condi piogge per l'Italia Nel corso del primo weekend di gennaio ecco un profondodepressionario in movimento tra Islanda e Isole ... Vortice carico di maltempo sull'Italia, previsioni meteo Dopo un inizio dell'anno temperato su tutto lo stivale, il weekend dell'Epifania in Italia sarà all'insegna del maltempo. La prima ...con il suo carico di pioggia, vento forte e neve, sarà capace di far indietreggiare l'anticiclone africano, da settimane ben saldo sull'Europa. (METEO.IT) Una nuova onda ciclonica, alimentata da un ...