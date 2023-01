Von der Leyen a Palazzo Chigi | Giorgia Meloni tratta su Pnrr | aiuti alle imprese e migranti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Oggi la premierincontrerà la presidente della Commissione europea Ursula von der, che si trova a Roma anche per partecipare alla presentazione di un libro che raccoglie i discorsi di David Sassoli. Al centro del colloquio ci sarà certamente il, sul quale sono ormai in fase avanzata negoziati con i quali Roma tende a rimodulare, sul versante finanziario e dei contenuti, almeno parte del Piano a fronte della crescente inflazione. All’incontro tra Von derparteciperà anche il ministro per gli Affari Ue, la Coesione e ilRaffaele Fitto. L’Italia vorrebbe più tempo per la messa a punto dei target concordati con l’Ue. Il problema, per il governo, è la messa a terra dei progetti. Ma difficilmente l’Ue accetterà di rinviare a ...