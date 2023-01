Volto storico del talent Amici racconta molestie e abusi | “Ho avuto paura”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una pagina oscura e inaspettata è emersa nelle scorse ore. Fioretta Mari, exdel programmadi Maria De Filippi ha lanciato pesanti accuse. “Mi hanno molestata oltre 30 volte” L’ex docente della trasmissione di Canale 5 in un’intervista a La Repubblica ha scontutti con delle confessioni inaspettate. Il mondo dello spettacolo descritto dalla docente è crudele e terrifico per una donna. Infatti hato: “Mi hanno molestata oltre 30 volte: hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace”. Ildella tv italiana, che ha anche alle spalle una carriera di attrice e doppiatrice ha ...

La Voce di Mantova

'Il concept èa esaltare, e allo stesso tempo proteggere la scatola architettonica originale ... opere d'arte e oggetti dell'archiviodella maison. courtesy photo Sfoglia la gallery ...... presidente della Rete nazionale Its per la Mobilità sostenibile - ha davvero un che di. ...potranno sfruttare un sistema finalmente condiviso di rilevazione dei fabbisogni professionalia ... Nuovo volto per il centro storico di Cavriana: a maggio i lavori Per la terza volta il club di Aurelio De Laurentiis ha vinto il titolo di inverno. È un risultato parziale, però le statistiche hanno un peso. E, secondo le statistiche, nel 65 ...Il calcio negli ultimi anni è stato uno straordinario veicolo di promozione del nostro territorio, ma sono stati anche in tantissimi i calciatori che dopo aver vestito la maglia ...