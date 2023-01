(Di lunedì 9 gennaio 2023) IDIMARCO GAGGINI: Un lampo nel buio di Verona c’è ed è il libero Marco Gaggini che, in unadi grandine, riesce a ripararsi sotto una tettoia slida e chiude con il 67% di positività in ricezione. SIMONE GIANNELLI: Solita prova di autorità dell’alzatore azzurro che sta tenendo una continuità di rendimento impressionante. Dirige l’orchestra in modo perfetto, mettendo qua e là qualche perla che strappa gli applausi del pubblico veronese. TOMMASO RINALDI: Una prova di grande sostanza contro i campioni d’Italia che lancia i modenesi al secondo posto. Chiude con 10 punti, il 53% in attacco, il 40% in ricezione dove viene cercato molto raramente, un muro e un ace. GIOVANNI SANGUINETTI: Letale in attacco dove conquista ...

OA Sport

Ovvero 'Dobbiamo sfruttare la consapevolezza e la fiducia che ci hanno dato queste due vittorie, sapendo che non siamo iin assoluto, ma che siamo stati più bravi degli altri in quel ...... a mio avviso, per qualunque squadra, non solo per noi ma anche per ledel girone A. Per ... Il tabellino del match: OMAG MARIGNANO - ROMACLUB 0 - 3 (14 - 25; 21 - 25; 15 - 25) MARIGNANO ... Volley, i migliori italiani della 14ma giornata di Superlega. Davide Gardini e Francesco Recine, figli d'arte decisivi I MIGLIORI ITALIANI DELLA 14MA GIORNATA DI SUPERLEGA MARCO GAGGINI: Un lampo nel buio di Verona c’è ed è il libero Marco Gaggini che, in una giornata di grandine, riesce a ripararsi sotto una tettoia ...Terzo esaltante successo consecutivo in rimonta per la WiMORE Parma che inizia il 2023 alla grande battendo in quattro set (22-25, 25-23, 25-17, 28-26) al PalaRaschi la Med Store Tunit Macerata, quart ...