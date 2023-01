Viviani | Il campionato dipenderà soltanto dal Napoli | ha un vantaggio importante

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato Fabio, allenatore, di seguito le sue dichiarazioni: Parere sui risultati dell'ultimo turno di Serie A? "Non aspettarsi un successo da parte del, sarebbe stato impossibile... La gara con l'Inter è stata equilibrata, i nerazzurri hanno vinto meritatamente. Ieri, tuttavia, gli azzurri hanno ripreso il proprio percorso interrotto prima della sosta, decisamente anomala per le abitudini italiane. Si è rivisto il solitocontro una squadra in difficoltà, ha mostrato quanto emerso nella prima parte di stagione". Considerata la sconfitta con la Roma e il cambiamento di modulo nel finale della gara, forse il Milan non è abituato a giocare con la difesa a 3... "Conoscendo Pioli, avrà provato sicuramente questo schieramento in allenamento, d'altronde tentati anche da ...

...e Tello). Sicuramente saremmo voluti arrivare a questa sessione di mercato con risposte ... 'Lo avevamo detto in estate poi ilci ha catapultati in una realtà ancora più amara ma che ...... per una squadra che punta a vincere il, non basterebbe uno stadio a contenere i tifosi. ... d - Mettiamo che fra cent'anni scoprano una targa a suo nome al "": cosa le piacerebbe ci ... Hamsik torna al Napoli Viviani: 'Dipende dalla società' A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Viviani, ex vice di Reja al Napoli ed attuale allenatore: Parere sui risultati dell'ultimo turno di Serie AL'ex vice allenatore del Napoli ha parlato in diretta radiofonica: 'Attualmente lavoro in Turchia, ho anche parlato con Hamsik'.