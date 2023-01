VinciCasa oggi 9 gennaio 2023 | ecco i numeri vincenti estratti stasera

(Di lunedì 9 gennaio 2023)lunedì 9. Quali sono ideldi? Anche questa sera, lunedì 9, non si ferma l’estrazione deilegati al gioco. Inizia una nuova settimana, le feste sono alle spalle e la speranza è quella di cominciare al meglio, magari con la fortuna che gira e bacia qualcuno. Coloro che vogliono tentare la sorte possono farlo giocando aldi lunedì 9. Per quanto riguarda i risultati, ve li diamo noi in diretta. Idella combinazione vincente saranno infatti disponibili in diretta live collegandosi al nostro sito. Potrete quindi sperare di ...

Italia News

L'estrazione9 gennaio 2023 da' diritto alla riscossione di premi in denaro il cui importo dipenderà dal totale del montepremi raccolto nelle ultime 24 ore. A chi decide di investire ...Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 0 4 157 1948 L'estrazione8 gennaio 2020 sarà seguita in diretta live. Aggiornando sul link in alto Ultima ... Estrazione VinciCasa oggi domenica 9 gennaio 2023, numeri vincenti e quote. Nessun 5 Entrambi i concorsi del weekend del 7 e 8 gennaio di VinciCasa registrano quattro vincite con il '4', queste le combinazioni vincenti.Appuntamento della domenica con il VinciCasa. Per vincere uno dei premi in palio non si devono indovinare necessariamente tutti e cinque i numeri estratti perchè il concorso prevede tante categorie di ...