Vincenzo Zappalà | l' uomo ucciso a bastonate all' esterno di un supermercato

(Di lunedì 9 gennaio 2023), 52enne manovale di Guardia Mangano (Acireale) senza precedenti penali, è stato ritrovato in fin di vita in contrada Altarello, una frazione di Giarre (Catania). Poi è morto e ora si indaga per omicidio. Secondo...

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sulla morte di un muratore di 52 anni,, deceduto il 6 gennaio dopo un pestaggio avvenuto ad Altarello, frazione di Giarre. A chiamare i soccorsi erano state tre donne, compresa la fidanzata alla quale l'uomo aveva chiesto ...Sarà l'autopsia, prevista per i prossimi giorni, a indirizzare le indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre, in provincia di Catania, sulla morte di, il manovale di 52 anni di Guardia Mangano, frazione di Giarre, morto poco prima di giungere in ospedale in seguito a un'aggressione avvenuta venerdì scorso fuori da un centro ... Vincenzo Zappalà, c’è una pista sulla morte sospetta: ecco quale