Corriere dello Sport

PORTO (Portogallo) - Alcuni lo hanno definito uno scoop, altri come una semplice imboscata nel confronti dell'ex allenatore del Porto Andrè. Il Correio da Manhã questa mattina ha pubblicato una notizia che appare incredibile. Un corriere nei giorni scorsi avrebbe consegnato una busta sospetta alla Polizia, sulla quale c'erano ...Nel 2011lo sceglie come suo vice al Chelsea. E l'anno successivo, dopo l'esonero del mister portoghese, Di Matteo diventa allenatore ad interim dei Blues. La sua è una cavalcata ... Villas Boas shock: il suo indirizzo di casa usato per spedire la droga! L'ipotesi è incredibile Many have compared Potter to Chelsea’s equally floundering head coach at that time, André Villas-Boas. AVB’s worst run of results would be 2 wins in 9 in all competitions (with 5 draws and 2 defeats) ...GRAHAM POTTER has endured the worst Premier League start of any Chelsea boss in the last 30 years. The former Brighton manager – who is preparing his side to take on Man City in the FA Cup ...