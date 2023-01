Vigilanza collaborativa su anticorruzione e trasparenza | in Gazzetta Ufficiale il regolamento Anac

Diritto Bancario

La procedura è stata svolta da Difesa servizi, società in house del ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza e con ladell'Autorità nazionale ...E' il frutto dell ' accordo che prevede un modello innovativo disugli appalti ed i cantieri della ricostruzione pubblica, messo a punto da Anac e struttura del commissario ... Vigilanza collaborativa ANAC: in Gazzetta Ufficiale il nuovo ...