Vicenza-Padova | tifoso ubriaco arrestato per violenza | resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Undel, 42enne residente a Sandrigo, è statonella tarda serata di ieri sera dopo aver assistito nel pomeriggio al derby contro ilallo stadio “Menti”. L’uomo, in stato di ubriachezza molesta, dopo essere stato sanzionato è stato poi trattenuto con i reati di. Secondo le ricostruzioni, ilsi trovava insieme ad altri supporter quando la volante del 113 è giunta in seguito alle segnalazioni dei residenti. Una volta trattenuto in seguito ai controlli, l’uomo in evidente stato di ebrezza ha dato in escandescenze colpendo gli agenti e provocandoche hanno reso necessario l’accesso al pronto soccorso per uno ...