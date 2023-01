(Di lunedì 9 gennaio 2023) Marco, ha voluto ricordare Gianluca, suo ex compagno in blucerchiato: ecco le sue parole prima dell'ultimo ...

La Gazzetta dello Sport

Marco, presidente della Sampdoria, ha voluto ricordare Gianluca, suo ex compagno in blucerchiato: ecco le sue parole prima dell'ultimo ...... la commozione è negli sguardi di tutti i protagonisti: giocatori, tifosi e quelle panchine dove il presidente Marcomostra la maglia dimentre al suo fianco Dejan Stankovic che tiene ... Vialli, Lanna: "Il suo sogno era fare il presidente della Sampdoria" Molta Sampdoria di quella ‘bella stagione', con Pagliuca, Lanna, Vierchowod, Lombardo, Evani, Salsano, Branca. E poi la Juventus degli anni di Vialli, la squadra che sollevò la Champions League a Roma ...A Cremona alla chiesa Cristo Re tanti amici ed ex compagni hanno voluto partecipare alla Messa in suffragio dell’ex calciatore ...