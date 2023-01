Vialli | il saluto commosso di Bettega | ' ' Il ricordo più bello? Lo tengo per me' '

Virgilio Sport

L'ex - dirigente della Juventus Roberto Bettega, a Cremona per la messa in suffragio per salutare Gianluca, lo ha voluto ricordare così: ...'E' una giornata triste, non è facile. Siamo qui per fare un ultimo. Luca era tutto: non solo per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ma anche per la forza e ... ex compagno di Luca... Vialli, Genova si prepara all’ultimo saluto nella gara col Napoli Cremona dà l'ultimo saluto a Gianluca Vialli. La famiglia, gli amici e tanti ex compagni di squadra lo ricordano con una messa in suffragio nella chiesa parrocchiale ...Cremona saluta il suo "bomber" con una messa di suffragio. Assenti mamma Maria Teresa e papà Gianfranco, molto provati. Per ricordarlo, arrivati tanti big del calcio ...