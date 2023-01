Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023)DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 20:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LA PRENESTINA ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN USCITA ALTEZZA TOR CERVARA SEMPRE CODE PER UN SINISTRO OCCORSO SULLA VIA PONTINA SUPERATO LO SVINCOLO CON VIA DEL GENIO CIVILE VERSO LA CAPITALE INFINE RICORDIAMO CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO GIALLA SU TUTTA LAPREVISTI FORTI VENTI ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI MARTEDI 10 GENNAIO AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA A ...