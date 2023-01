Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023)DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 16:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA RICORDIAMO CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO GIALLA SU TUTTA LASono POSSIBILI PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE CON IMPROVVISI TEMPORALI UN INVITO ULTERIORE ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA PASSIAMO LA VIABILITA’ TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA LE LOCALITA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI APPIA ENINA DISAGI CON CODE A CAUSA DI INCIDENTYI SULLA TANGENZIALE UNO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SAN LORENZO IN DIREZIONE DELLA SALARIA L’ALTRO DALLA VIA PINETA ...