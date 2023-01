Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 9 gennaio 2023)DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PRESTARE ATTENZIONE PER PIOGGIA SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI TRA LE USCITE DI ORVIETO E CEPRANO UN INVITO ALLA PRUDENZA E DI MODERARE LA VELOCITA’ PER IL RESTO CIRCONE NELLA NORMA SULLA RETE VIOARIA REGIONALE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI APPIA ENINA POI UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE SULLA TANGENZIALE ALTEZZA SVINCOLO SAN LORENZO IN DIREZIONE DELLA SALARIA INFINE, SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA ...

