Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 9 gennaio 2023)DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN AMBE DUE LE DIREZIONI INFINE, CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA FINOCCHIO AL RACCORDO NEI DUE SENSI CONCLUDIAMO CON I CANTIERI, SONO INIZIATI OGGI A ROCCA PRIORA CON TERMINE PREVISTO PER LE 15 I LAVORI DI ALLACCIO DELLA RETE IDRICA, ISTITUITI QUINIDI I DIVIETI DI SOSTA E FERAMATA E IL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA DEI SAVELLI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

...Sole è stata bloccata in prossimità di Arezzo per gli scontri avvenuti tra gli ultras del Napoli e quelli della. Le forze dell'ordine sono state costrette a chiudere temporaneamente la......della circolazione e causato un enorme disagio in un'arteria fondamentale per la nostra': ... Sull'autostrada sono transitati quindi veicoli con tifosi della, diretti a Milano per la ... Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2023 ore 09:15 ...