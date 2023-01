Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023)DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO IN INTERNA CODE DALLA DIRAMZIONENORD ALLA A24 E PIU’ AVANTI DA CASILINA A AREDEATINA SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24TERAMO SULLA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SESNI CODE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI LA STORTA IN AMBE DUE LE DIREZIONI INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA OSTIA ANTICA A VIA VALDEROA IN DIREZIONE DI FIUMICINO CONCLUDIAMO CON I CANTIERI, SONO INIZIATI OGGI A ROCCA PRIORA CON TERMINE PREVISTO PER LE 15 I LAVORI DI ALLACCIO DELLA RETE IDRICA, ISTITUITI QUINID I DIVIETI DI SOSTA E FERAMATA E IL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA DEI SAVELLI. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...