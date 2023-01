Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA A1 FIRENZEINCIDENTE TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE DA CASILINA A COLOMBO IN INTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA PONTINA CON CODE CHE PARTONO DA CASTEL DI DECIMA SEMPRE SUL RACCORDO CODE DALLA A24 A CASAL MONASTERO IN ESTERNA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RCCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALLE EST VERSO IL CENTRO CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCONE SOSPESA SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZEPER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIO TRA SAN GIOVANNI VALDARNO E LATERINA INFINE, SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO ...