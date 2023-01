Vertice Meloni – von der Leyen | riaffermato impegno italiano per Pnrr Condanna per atti violenza Brasile

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'incontro ha rappresentato - informa una nota di Palazzo Chigi - un'ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all'economia e alla migrazione L'articolo proviene da Firenze Post.