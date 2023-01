Verso l’Australian Open | Berrettini è testa di serie | “Sono molto fiducioso”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Mancano pochi giorni all’inizio del2023. Il prossimo 16 gennaio, i migliori tennisti del pianeta si ritroveranno a Melbourne per contendersi l’ambito trofeo, milionario e di alto prestigio sportivo. Intanto il 12 gennaio, gli organizzatori del torneo daranno via al sorteggio e comunicano in queste ore qualile teste didella competizione. Oltre ai noti e ai grandi nomi internazionali come Rafa Nadal (per il match singolo), Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, cianche gli Azzurri.quattro per l’Italia allora le teste di: Matteo(13), Jannik Sinner (15), Lorenzo Musetti (18) per la categoria maschile. Per quella femminile ecco entrare Martina Trevisan tra le migliori campionesse che ...