Veronica Ferraro | il bikini colorato è mignon | il seno è uno spettacolo

ilmessaggero.it

... Maria Gabriella Mocciaro, Anna, Erica Mazzola, Antonio Maria Mocciaro, Santo Mocciaro, ... Matteo Gallina, Greta Nasello, Carmelo Scavuzzo, Giuseppe Virga, Alessia Farina, Maria Murè,...Imprenditrice digitale di successo, amante della moda e dei gioielli e da più di un anno stilista della sua etichetta Not After Ten., classe 1987, racconta lo sviluppo della sua carriera di influencer fra gli hater, l'amica del cuore Chiara Ferragni e l'evoluzione dei social. 'Difficile parlare del nostro futuro, ... Veronica Ferraro: «Io influencer mi cambio tre volte al giorno. Scarpe Mi vergogno a dirlo, ne ho 300 paia... Imprenditrice digitale di successo, amante della moda e dei gioielli e da più di un anno stilista della sua etichetta Not After Ten. Veronica Ferraro, classe 1987, racconta lo sviluppo ...Veronica Ferraro età. Veronica Ferraro è nata a Milano nel 1987, è una fashion editor. Veronica Ferraro ha 35 anni. Il suo fidanzato si chiama Davide Simonetta, in arte d.whale, ha 38 anni e di profes ...