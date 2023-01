Verona-Cremonese oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Delicatissimo scontro salvezza al Bentegodi che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Gli scaligeri vogliono ripartire dal pareggio di Torino e lasciare l’ultimo posto della classifica. Gli uomini di Alvini invece dalla bella prestazione contro la Juventus, nonostante la sconfitta, e centrare la tanto ambita prima vittoria stagionale. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma lunedì 9 gennaio alle 18:30 allo stadio Bentegodi disulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn (214 di Sky previa attivazione). SportFace.