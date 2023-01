Verona - Cremonese 2 - 0 | la doppietta di Lazovic decide la sfida salvezza - Sport - Calcio - quotidiano net

Virgilio Sport

IL DECOLLO Ilmette subito in chiaro chi comanda: al 9' va in vantaggio con il serbo, abile a colpire dall'area piccola un cross di Kallon. Laè in affanno, sbaglia troppo e viene ...Ilha battuto 2 - 0 lain un posticipo della 17/a giornata di serie A. Nella sfida tra l'ultima e la penultima della classifica, i veneti hanno avuto la meglio grazie ad una doppietta di ... Verona - Cremonese: 2-0 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita (ANSA) - ROMA, 09 GEN - Il Verona ha battuto 2-0 la Cremonese in un posticipo della 17/a giornata di serie A. Nella sfida tra l'ultima e la ...Il serbo, che non segnava da un anno, si scatena nella sfida tra le ultime della classe e firma il primo successo dell'era Zaffaroni-Bocchetti. Peggior ...