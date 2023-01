Verona-Cremonese 2-0 | il tabellino

..., la prima squadra da professionista di Gianluca Vialli , ha omaggiato l'ex attaccante con una maglia commemorativa del suo inizio di carriera, indossata prima della sfida contro il...Allo stadio Marcantonio Bentegodi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Marcantonio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 17° giornata di campionato di ...Una doppietta di Darko Lazovic (che mai ne aveva segnati due nella stessa partita in Italia) nel primo tempo ha regalato i tre punti al Verona, alla sua seconda vittoria in stagione, ...Il resoconto e le pagelle di Hellas Verona-Cremonese 2-0, match valido per la 17a giornata di Serie A: un super Lazovic stende i grigiorossi - Continua a leggere sotto - ...