“Vergognati | sei una bugiarda” Barbara D’Urso | ritorno da incubo in tv | tutti furiosi

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dapercon Pomeriggio Cinque. Dopo la pausa natalizia, nella giornata di lunedì 9 gennaio la conduttrice televisiva ha fatto nuovamente compagnia a milioni di telespettatori di Canale 5. Ma non sono affatto arrivati i risultati sperati alla vigilia, infatti sul social network Twitter, come ricostruito dal sito Gossip e Tv, è successo di tutto. Attacchi durissimi nei confronti della padrona di casa, che sicuramente pensava di dover avere un’accoglienza decisamente differente. Il nuovo anno è iniziato dunque in malo modo per. Pomeriggio Cinque è stato criticato duramente e apertamente, con tanto di tweet apparsi in rete, che hanno preso di mira l’intera trasmissione e soprattutto l’organizzazione e le parole di Barbarella. C’è anche chi ha ...

Fanpage.it

Sui social infatti ha dovuto incassare anche gli insulti: ', rispetta la nostra cultura ', 'in Qatar: rispetta le regole, questo è un Paese musulmano', 'Forse non lo sai, ma qui è ..., rispetta la nostra cultura', 'in Qatar: rispetta le regole, questo è un Paese musulmano' e 'Nel caso non lo sapessi: qui è vietato vestirsi così', sono solo alcuni dei tanti messaggi ... Alessandro e la serata con Paola, Tina: Faccia di me*da ... Tina Cipollari si scaglia ancora una volta contro Gemma Galgani: "Tu sei la vergogna delle donne" Chi segue Uomini e Donne sa bene che purtroppo, le donne spesso non sono solidali tra loro. E quello c ...PADOVA. Il Veneto potrebbe ''salvare'' Bolsonaro e dal Brasile si rincorre una notizia che ha del clamoroso. L'ex presidente vorrebbe chiedere la cittadinanza italiana per evitare il carcere nel suo P ...