Venezia | auto con cinque giovani finisce contro il guard rail | 2 morti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Intorno alle ore 20 di ieri, 8 gennaio 2023, un’con a bordosi è schiantatailnei pressi di San Donà di Piave (). Due ragazzi sono, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. Secondo quanto riporta l’Ansa, ierano a bordo di una Seat Ibiza e stavano percorrendo un tratto di strada che corre lungo l’argine del Piave. Ieri notte, in quella zona, pioveva forte. Probabilmente l’asfalto bagnato ha provocato lo sbandamento della vettura e il successivo schianto. Le cause dell’incidente sono tuttavia in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, una frenata in curva avrebbe provocato l’uscita di strada della Seat Ibiza. L’si ...

Su tratto arginale nel Veneziano, gli altri tre ragazzi feriti