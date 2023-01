Venerato | “Napoli ingaggio triplicato per Ounahi | partita un’offerta La situazione”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Calciomercato– Ciroalla Domenica Sportiva parla dell’offerta per Azzedinecalciatore di proprietà dell’Angers in Ligue 1. Ilsta seguendo il centrocampista marocchino da tempo, da molto prima che esplodesse al Mondiale in Qatar. Ora che tutti gli hanno messo gli occhi addosso è complicato riuscire a portarlo in azzurro ad un prezzo favorevole. Ma Aurelio De Laurentiis attende l’occasione giusta e non si sbilancerà più di tanto, anche perché il giocatore ha 23 anni e deve ancora crescere.al: l’offerta all’agente Secondo quanto riferisce Ciroin questo momento non ci sono le condizioni per “portare il calciatore al. La società azzurra ha fattoall’agente ma non ha ...