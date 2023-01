Velletri Il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani compie 15 anni! Iniziative fino al 29 Gennaio nei Musei Civici veliterni

CastelliNotizie.it

A Torino appuntamento con la Befana all'interno delNazionale del Cinema, presso la Mole ... Ala notte dell'Epifania si festeggia con i pasquellari, che la sera del 5 gennaio girano per ...... Saladino Sante, Sarcinella Riccardo, Sardella Paolo, Semeraro Antonio Michele,Pietro, ...per la prima volta i manufatti d'epoca dell'artigianato maschile e femminile in esposizione nel"... Velletri – Tra Tombola e approfondimenti scientifici, tante iniziative ai Musei Civici fino al 15 gennaio Ospite d'eccezione, questa mattina, nella celebrazione eucaristica delle 10, presso la chiesa di San Giovanni Battista di Velletri. Al cospetto di tanti ...Dal 7 al 15 gennaio, ai Musei Civici di Velletri, si terranno diverse iniziative per giocare insieme, a conclusione delle festività natalizie, e ...